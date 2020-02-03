武漢疫情如滾雪球般在中國境內快速蔓延，並擴散至海外地區，全球股市也在投資人恐慌性賣壓下，相繼自1月中旬高點回落，多頭氣勢嚴重受挫。「鉅亨買基金」表示，雖然武漢疫情目前尚未獲得完全控制，但投資人若在此時採取非理性殺出，反而容易錯失投資機會，建議採取「啞鈴式投資」方式，以股票及債券、一比一的比例，並利用轉換方式，趁投資市場震盪之際，重新建置攻防兼備的投資組合。

此次武漢疫情蔓延的速度相較2003年的SARS來得更加快速，而全球貿易與需求好不容易有復甦跡象之時，又再次面臨挑戰，全球經濟成長率更可能因此遭到下修。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，這次疫情重症地區主要是在中國，因境內疫情仍持續擴散，預期中國今年Q2前的經濟成長恐將面臨較大幅度的下修，中國已於2月3日開展1.2兆人民幣公開市場逆回購操作投放資金，以確保資金充足，預估後續還會再採取更多的貨幣政策來因應。

至於FED是否會再實施降息政策？張榮仁認為，此次疫情雖然蔓延至世界各地，不過並未持續擴大，加上美國從武漢撤回僑民都於軍事基地隔離安置，以及大動作防疫措施，要爆發大規模感染機率較低，對美國的影響有限，預期FED利率政策仍會採按兵不動的方式，除非海外地區疫情出現失控狀況，FED才可能有再降息的機會。

張榮仁進一步指出，目前全球風險性資產大幅下跌，主要是投資人對於疫情的恐慌心理所致，在非理性的下跌過程中，反而是理性投資人進場佈局的好時機，建議投資人可趁此次震盪之際，重新思考佈局的方向。在資產配置上，張榮仁建議可採「啞鈴式投資」方式，以股票及債券、一比一的比例佈局，讓資產組合同時具備攻擊與防禦的特性。股票部份，建議佈局美股基金或全球股票基金，產業型基金則看好受惠低利率政策的不動產基金，而儘量避免對單一市場的搶短，尤其是中國股市部份，先採取觀望態度；債券部份，則可佈局全球投資等級債券或混合型債券基金。

另外，張榮仁建議投資人在進行投資組合調整時，可利用「鉅亨買基金」的轉換方式，下單隔一個工作日即完成轉換，比起自行買回後再申購，時間上將更有效率，而目前「鉅亨買基金」單筆轉換10萬元還可享有零手續費的優惠。另外，也可善用2月20日前每日登入「鉅亨買基金」、每日領取的紅利點數，做為申購時手續費折抵時使用，紅利點數使用期限至2020年3月31日止，想進場佈局的投資人要趕快把握機會。

(工商 )