交通部觀光局指出，針對義大利禁止我國航班進入一案，經過華航班機疏運8團254人返台，以及部分團體遊旅行社搭乘其他航班返台，目前在義大利僅剩2團60人，也已由旅行社安排從鄰近的維也納返台，觀光局持續了解旅行團狀況，並適時提供協助。

因武漢肺炎疫情，義大利於1月底宣布禁止中、港、台班機入境，外交部予以抗議，認為這是WHO把台灣視為中國的一部分，誤導義大利衛生部門和民航部門，將持續與義大利交涉。

最後義大利同意，2月3日由華航空機到羅馬，載運台灣旅客返台。

(工商 )