觀光局：華航班機疏運義大利254人返台 17:052020/02/03 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局指出，針對義大利禁止我國航班進入一案，經過華航班機疏運8團254人返台，以及部分團體遊旅行社搭乘其他航班返台，目前在義大利僅剩2團60人，也已由旅行社安排從鄰近的維也納返台，觀光局持續了解旅行團狀況，並適時提供協助。 因武漢肺炎疫情，義大利於1月底宣布禁止中、港、台班機入境，外交部予以抗議，認為這是WHO把台灣視為中國的一部分，誤導義大利衛生部門和民航部門，將持續與義大利交涉。 最後義大利同意，2月3日由華航空機到羅馬，載運台灣旅客返台。 (工商 ) #義大利 #返台 #華航 #班機 #觀光局 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商夫妻返台不戴口罩趴趴走 衛生局：找到人了 10:332020/01/30 生活 確診病例同班機男人間蒸發 成防疫隱憂 13:212020/01/30 生活 台灣燈會如期舉辦 觀光局明討論防疫措施 14:182020/01/30 生活 防武漢肺炎 觀光局：大陸觀光團已全數離境 10:482020/02/01 社會 防範武漢肺炎 澳航紐航停飛中國航班 17:422020/02/01 國際 義外交部宣布陸義貨機將復航 未提及台義情況 10:102020/02/02 國際 疫情重創 旅行業恐掀倒閉及裁員潮 13:052020/02/02 生活 《產業》打造安心賞燈環境，2020台灣燈會強化防疫 08:012020/02/03 財經 台灣燈會如期舉辦 觀光局公布防疫措施 12:102020/02/03 生活 2020台灣燈會8種玩法跟打卡景點 LINE旅遊查得到 15:402020/02/03 科技 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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