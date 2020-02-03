倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開低震盪，終場下跌140.18點，跌幅1.22％，收在11,354.92點，櫃買指數亦同步收黑，終場走跌2.71點，跌幅1.91％，以139.06點作收。

三大法人方面，外資轉買12.16億元，投信轉買6.39億元，自營商續賣14.1億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買回1,669口多單，累計淨多單部位為32,348口，心態呈現謹慎保守。

隨著武漢肺炎疫情持續延燒，截至3日12點20分止，累計確診病例已達17,390例，死亡人數達362人，雖死亡率遠低於2003年SARS時期，然傳染速度卻更加快速，導致市場人心惶惶。

大陸為有效控制疫情擴散，不得不採取封城、延後開工、推遲開學等措施，同時全球政府為防堵疫情，同樣封閉來自大陸的航班、船運等人員進入。新型冠狀病毒已嚴重影響人類正常活動及全球經濟發展，也對全球股市帶來巨大的衝擊。

全球首季經濟因武漢肺炎干擾，整體表現恐不如預期，然疫情後續若順利獲得控制後，遞延的消費與企業生產，可望為下一季經濟帶來大幅反彈，加上過去SARS經驗，待大盤非理性恐慌下殺過後，台股便迅速回漲，因此投資人無需過度擔憂。

個股方面，本周納入投資組合的群創，受惠折疊機熱潮與國際大廠紛紛停產液晶（LCD）面板，加上武漢疫情可望帶來轉單利益，3日在市場買盤推升下，股價帶量大漲。

操作方面，受創的產業或公司若遇反彈時，宜逢高儘速避開，包括旅遊業、觀光飯店、餐飲業、航空業、美容業及部份在中國湖北設有工廠的台資企業，反觀受惠的產業或個股，若有壓回則可逢低撿便宜，包括口罩廠、清潔殺菌業者、耳溫槍業者等。

此外，面板股友達、記憶體業者威剛、群聯、廣穎、創見、十詮，以及矽晶圓廠環球晶等，同樣可望迎來轉單效應，投資人只要做好妥善風險控管與資金規劃，選對產業與個股，武漢利空所帶來的衝擊倒也不必過度擔心。

(工商 )