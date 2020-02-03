運達投顧分析師洪任浚認為，儘管台股指數來到11,000點之上，卻未出現過度樂觀的現象，畢竟台灣的產業在近10年的成長當中，已經出現重大突破，後市不看淡。個股方面，本周納入投資組合的環球晶，本益比低，股價仍相對便宜。

他指出，武漢肺炎將整體經濟面需求向後遞延，但卻不會消失，就如同5G的需求一般，基礎建設仍在持續動工，高科技的硬需求仍存，實際遭受衝擊的是餐飲、旅遊等軟性需求，而台灣主要以高科技產業為主，在這波疫情當中，影響會是最輕微的國家。

例如台積電（2330）7奈米技術躍居全球晶圓製程龍頭，亦取得蘋果、高通、超微、輝達等國際大廠訂單，由於良率與成本的關係，現階段的競爭對手也都苦苦追趕，而短線受疫情影響，台積電股價回落後，反倒出現長線布局的機會。

再者，上游矽晶圓環球晶（6488）受惠大客戶的產能利用率提升，今年景氣亦將自谷底反彈，以去年每股盈餘（EPS）來計算，目前本益比尚處相對低檔區，股價表現也優於大盤走勢。

(工商 )