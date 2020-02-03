華冠投顧分析師吳官隆指出，台股3日有不少股票拉尾盤，看來4日容易有反彈的機會，可少許買進。個股方面，本周納入投資組合的漢磊，3日跌0.6元、收24.35元，5日線壓力位於25.5元，KD指標在35試圖止穩。本周一縮量收下影線小紅棒，相關股票互有漲跌，周二仍有機會表態。

他表示，大陸武漢疫情擴散，暫時未見疫情趨緩，導致美股31日大跌，道瓊指數跌超過600點，費半指數也跌3.55％。陸股3日一開市立刻崩跌9％，上演宣洩賣壓的恐慌性殺盤，而午盤後的上證指數，暫時收在2,744點，大跌8％，儘管陸方採取寬鬆貨幣4.5兆台幣的金額，以及限空令禁止融券，不過仍難逃沉重賣壓，有3,000支股票都面臨跌停板的苦果。

綜觀台股盤面，防疫股與生技股仍奮力上漲，主因疫情未完全被抑制而反向受惠。加權指數終場下跌140點，收在11,354點，但留有一根長逾200點下影線的小黑棒，上櫃則帶量重挫近2％，走勢疲弱。

(工商 )