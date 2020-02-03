萬丹一處蕉園遭破壞，有人驚喊難道有熊出沒？（林和生攝）

萬丹鄉農民李居上日前巡視自家園區，發現種植的香蕉其中有6株遭攔腰折斷，且蕉葉被撕得粉碎，農地還留有疑似獸足跡，讓附近鄉民議論紛紛，懷疑是否為熊或大型犬隻所為？他自己則顯得老神在在，直說「不會怕啦！只想搞清楚是什麼原因造成。」

李居上表示，自己種植檳榔也兼作香蕉，農曆年前曾在園區巡視後就再來沒有踏進來，年假後本來過來活動筋骨，沒想到卻發現農園殘破不堪，回想近期沒有強風豪雨，也不像人為破壞跡象，心中疑問始終不得其解。

「該不會是熊出沒」、「看起來是大型犬的傑作」，小村莊消息傳遞得快，村民紛紛來到「現場」品頭論足，大夥你一言、我一語，讓事件更添懸疑。

李居上自己則顯得老神在在，強調在這塊農地耕作40年，野狗不少，但都是中、小型犬，「根本不可能搞出這種大場面」，至於熊或山豬是壓根沒看過，畢竟這裡離山區有段距離，問他會不會怕？李則一派輕鬆回答，不會啦，但還是滿臉問號？不知道是什麼造成。

屏科大森林系助理教授魏浚紘看過圖片後表示，萬丹鄉屬於平地且是人群聚集的聚落，初步排除大型熊類可能性，且觀察植株破壞情況，山豬破壞機率也不高，最有可能就是大型犬，他提醒農友從事農務時必須小心謹慎。

(中時 )