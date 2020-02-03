公館鄉農會首位女性總幹事古雪雲3日走馬上任，期許在巨人肩膀上繼續前行，穩健推行農會業務，打造農民及農會共好的優質農會，並發展深度旅遊帶動觀光，讓公館成為體驗產業文化特色的旅程首選。

公館鄉農會前總幹事韓鴻恩屆齡退休，苗栗縣政府行政處前處長古雪雲在理事會中獲得全體理事會支持通過遴聘，成為公館鄉農會首位女性總幹事。

古雪雲表示，公館鄉在歷任總幹事努力下，發展出福菜、紫蘇、柿餅、紅棗、芋頭等多元特色作物，且在韓鴻恩總幹事任內不但提升農會空間環境、人力組織、產品及服務的研發創新，更將信用部存款從20餘億元成長到40億元，逾放比也逐年下降，成績亮眼，並推動休閒農業區，黃金小鎮休閒農業區獲得2018年銀牌獎、農業生產專區等獲農委會及各界肯定。

出生傳統農家的古雪雲，在農業、文化觀光、衛生及勞工等公部門服務逾30年，經驗豐富更將農業學經歷內化。她指出，從強棒手中接下棒子，期許能在巨人的肩膀上繼續前行，除穩健推行農會業務，更持續善加農民服務與照顧，要結合過去經驗戮力推展公館鄉的特色產業。

古雪雲上任後計畫調整紅棗產期，增加農民收益，加強發展福菜產業文化、復興紫蘇，並聯合在地青農研發芋頭等農產加工品，並發展農村傳統及深度旅遊，福菜、紅棗、芋頭、紫蘇、柿餅等特殊產業文化，轉變成創意行銷的元素，發展深度旅遊帶動觀光，更打造農民及農會共好的優質農會。

(中時 )