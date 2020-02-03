南山人壽第三張外溢保單「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」，於2019年10月底推出，就以「增加嚴重之特定重大傷病保障」、「鼓勵客戶定期健檢」等商品優勢，廣受巿場好評，反映在銷售上，短短3個月，銷售件數已超過1萬件，相當於協助國人增加約新台幣61億元的重大疾病保障。

南山人壽自2018年底推出首張外溢商品至今，持續呼應政府政策方向，致力設計更多協助民眾健康促進外溢商品。南山人壽從商品保障的設計、應用科技工具，及創新的市場策略等三面向努力，期望提升民眾對外溢商品的接受度。同時為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，南山人壽也邀請民眾下載「BAM活力洋溢APP」，運用法國再保險集團SCOR GlobalLife旗下保險科技服務子公司ReMark以生理年齡模型開發建構的「BAM活力洋溢APP」，可藉由APP功能的步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI及靜止心率等五項指標，了解生理年齡的變化，結合APP數據鼓勵使用者健康減齡。

南山人壽此次的推廣成效，獲得合作機構「法國再保險集團SCOR Global Life」的高度關注，近日來自北美及歐洲國家的代表特地組團前來南山人壽實地觀摩、交流，未來預計將這次在台灣推廣的成功模式複製到其他合作國家。

「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」的保障範圍除針對29項特定重大傷病提供一次性給付，其中11項特定重大傷病還提供了10年定額分期給付的生活照護保險金，體況達標者還可再享有增額給付。南山人壽希望可藉此協助一般民眾提高對於自身重疾保障的重視以外，亦能嘉惠保戶，買保障同時還能自主健康管理。

(時報資訊)