隨著新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，各國可說是人心惶惶，甚至出現排華情緒，包括韓國、香港、越南等地，排華情緒持續發酵。不過新加坡總理李顯龍反對這種想法，他強調，中國大陸正全力以赴避免疫情進一步擴散，排華情緒對防疫工作無益。

李顯龍強調，這場疫情是個公共衛生事件，不是國家與種族之間的問題，各國得和中國大陸方面齊心協力，才能共同克服挑戰。排華造成的問題新加坡也能感受到，李顯龍舉例，一些新加坡華人在國外旅遊時，當地人就單憑他們是華人，認為他們可能染病，因此把新加坡人拒於旅遊景點外。

另外，李顯龍也提到口罩問題，他表示「只有生病的人得戴口罩，沒病的人不必戴。」新加坡政府正開始派發口罩，只要負責任地使用，庫存足以應對疫情。

不過，新加坡也同樣實施入境禁令，前天，新加坡宣布過去14天曾到中國大陸的旅客，不論哪個國籍都不能入境新加坡，持有中國大陸護照的旅客也不准入境， 至於新加坡公民、永久居民和長期准證持有者，則可回返新加坡，但必須自主隔離，申請14天缺席假。為此他解釋，這是防疫的必要手段，而不是針對任何國家或國籍。他說：「我們可以了解大家很害怕，但是我們害怕之餘要把自己安定下來，必須鎮定地考慮事實，合邏輯地去了解事情。我希望大家會了解我們的用意和善意。」

新加坡貿工部長陳振聲也指出，新加坡政府的禁令不針對任何國家或國籍。是要保護好新加坡人，也以醫學理據作為基礎，並且將繼續和大陸方面密切合作，探討如何克服疫情。

被問到新加坡的禁令會否影響兩國關係，陳振聲說，新加坡和中國大陸關係密切，雙方會持續保持良好的溝通....這是一場需要大家共同合作對抗的戰役。

(中時電子報)