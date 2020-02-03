兆豐金(2886)旗下兆豐銀信用卡，打造通勤族、背包族神卡形象！根據台北捷運公司規劃，2月起將會依「搭乘忠誠度」來決定每張卡每個月回饋的比例，每月搭乘11到20次會回饋10%，相當於全票票價九折；20到30次回饋15%，相當於八五折；30到40次則是回饋20%，相當於全票八折。因此只要搭乘次數低於30次，優惠都會不如以往。兆豐金(2886)旗下兆豐銀行選擇在第一時間逆勢切入，緊抓商機趁勢推出搭北捷免登錄直接給予10%優惠，該行卡友不需以忠誠度來分級決定現金回饋，預料將可爭取不少通勤族青睞，也能提高信用卡動卡率。

兆豐銀指出，只要平日用兆豐icash聯名卡系列任一卡片，每日搭乘台北捷運的第一筆乘車金額都能獲得10%回饋，每卡每月最多可獲得50元，換言之，每1張卡片都能搭捷運到500元才封頂。目前包括兆豐統一獅聯名卡、Gogoro聯名卡、聖德科斯聯名卡皆可適用。

除了利用icash搭北捷有10%回饋，兆豐一卡通聯名卡搭乘北捷筆筆也能享4%電支帳戶回饋金，只要註冊一卡通電支帳戶並完成網頁登錄，4%回饋就能輕鬆到手。包括兆豐Mega One、e秒刷鈦金卡等俱備一卡通票證功能的信用卡皆適用。除了北捷優惠，兆豐萬事達卡也提供週末高捷7折、桃園捷運95折與淡海輕軌免費搭乘優惠。

(時報資訊)