因應新型冠狀病毒，桃園市多家知名酒廊，因擔心在密閉空間彼此傳染，客人、小姐進入包廂前，都要先量體溫，若體溫超過攝氏37.5度，就不能入場。業者說，防疫要緊，也希望保障彼此安全，客人多數能諒解這種做法。

因酒廊皆是在密閉空間內，眾人不外乎唱歌、飲酒等，對於新型冠狀病毒防疫措施更為嚴謹。因此日前新型冠狀病毒疫情開始傳出後，桃園市多間酒廊，也採取防疫措施。

1名大班經理說，希望藉由量體溫，保障客人、小姐的安全，也的確有別間酒廊支援的小姐，因體溫超標，被制止入場，客人也能體諒這種做法。她強調，若是客人體溫超標，也會勸離。該經理也說，這陣子生意未受影響，大多數客人還是對防疫有信心。1名小姐認為，不管是不是得到新型冠狀病毒，若發燒就代表有流感等狀況，不能入場也是正常措施。

除了酒店外，桃園市內不少機關也要量體溫才能入內，如桃園地檢署或部分警分局。桃園市衛生局表示，量體溫是業者或機關自主管理的行為。等於業者也是提醒民眾，若體溫過高，建議就醫了解原因。

(中時 )