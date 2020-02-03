新竹市長林智堅針對武漢肺炎疫情3日主持跨局處防疫會報，提出向中央協調全市醫療院所所需口罩與酒精等「6大安心宣示」，以最嚴格的高標準防範疫情，原訂23日舉辦的「2020新竹市城市馬拉松」停辦。

衛生局長王宗曦指出，新竹市目前沒有確診案例，該局會積極調度庫存口罩，以第一線面對民眾的醫護人員、市府公務人員為主，並協調統整市府轄下各廳舍院所需求，協助備妥口罩、酒精與額溫槍。

林智堅指示統整市內各醫療院所與基層診所之需要，積極協調中央調度口罩與酒精需求。

責成教育處長督導各校成立防疫小組，進行衛教及防疫宣導，並進行校園全面消毒，為學童健康做好準備。

教育處將啟動全市安親、補習班與私幼稽查，落實全市教育場所防疫工作。消防局則加強防疫人員防護裝備，以最高防疫標準協助進行轉診，為確保防疫工作滴水不露，新竹市公有市場將全面消毒。

市府轄下各單位館舍除原配置消毒設備外，將全面量測額溫；近期大型活動也將視情形更改地點、延期或取消，原訂23日舉辦2020新竹市城市馬拉松將停辦，後續退費機制將於12日公告於「新竹市城市馬拉松粉絲專頁」。

(中時 )