由於曾經擔任遠東航空重整人的蔡慧玲律師努力爭取投資人接下遠東航空，遠航3日下午正式發布訊息，表示目前除投資人尚未放棄外，員工也全力支持公司，待收到主管機關正式廢證公文後，遠航將以法律救濟之方式申請訴願同時遠航將盡快向主管機關申請五階段審查，期望早日復飛，朝百年企業努力！

成立於1957年的遠航，去年12月13日起無預警停飛時，公司有1,003名員工，截至今日為止仍有897名員工，公司有一百多名員工來自2016年11月21日停飛的復興航空，另也有不少員工是2008年5月12日遠航第一次停飛時的舊遠航員工，這些員工歷經兩次停飛事件，感慨萬分，都期盼這次遠航能確實有投資人出手，讓遠航再度復飛。

由蔡慧玲律師找到的投資人，計畫採取雙線進行方式，一方面對撤銷營運許可案提出訴願，看能不能免撤銷，另一方面也規劃著手復飛所需的五階段審查。

(工商 )