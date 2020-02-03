2019新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)擴大，大陸房地産銷售陷入停滯，不少人憂心台灣房市是否也受到衝擊房價爆跌，進而重演SARS後房市現象？專家表示，2020年房市與彼時今非昔比；且疫情若能1個半月內獲得控制，影響房市有限，若疫情持續擴大，仍將衝擊台灣產業與房市。

天時地利不動產顧問公司總經理張欣民表示，2003年SARS疫情爆發後，造成恐慌，世衛組織(WHO)將台灣列為旅遊管制區，部分國人對環境安全存疑，財力雄厚者選擇賣屋移居國外，且疫情爆發年度上半年經濟成長率僅1.73%，購屋意願緊縮，房市受衝擊而行情下探，引起一波斷頭潮，法拍市場供給量達到高峰。

張欣民分析，當年SARS房市存在著「三低」，即低房價、低利率以及低稅率，而在解除SARS管制後，當年下半年市場悲觀氛圍逐漸轉淡，SARS解除的隔年2004年，股市房市處低檔，加上前一年增值稅減半政策做多的激勵，房市在SARS利空出盡後大幅反彈，使當年全國買賣移轉棟數41.8萬棟，造成SARS過後房地產飆漲現象。

張欣民指出，武漢肺炎與SARS房市有所不同，2020年房價與2003年相比，高出許很多，直至去年房價仍是上漲狀態，在高房價、低利率再加上很重要一點是，現在有「房地合一稅」支撐，房價難以撼動。

建商方面，商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰認為，在全球共同防疫與研發疫苗下，相信疫情很快就能控制並恢復正常，也認為疫情只是短期，影響不會太大，對整體經濟表現仍深具信心，預估今年房地產仍會持續復甦。

代銷方面，創意家行銷副總柯仲武表示，武漢疫情並未對民眾年節帶看屋組數有太多衝擊，自SARS後，不管是公司同仁和民眾，都已有很好防疫觀念，創意家在年前與年後二周，平均單周仍有3億元總銷量，與去年同期相比持平。

仲介方面，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，春節期間武漢肺炎疫情蔓延，全台嚴加防疫，難免影響看屋及交易量，因此預估今年房市第一季交易表現不容樂觀，待疫情控制穩定，預期第二季開始提升交易量。

至於法拍數會不會爆量，寬頻房訊發言人徐華辰認為，目前低利環境下，武漢疫情爆發應不至於推升今年拍賣移轉量，但若疫情始終未能獲得控制，影響到全球經濟衰退，則可能有部分中小企業因周轉不靈，被抵押的房產遭查封而落入法拍市場，未來法拍供給量恐提高，但前提仍得需要持續觀察肺炎疫情的發展。

吉家網董事長李同榮表示，武漢疫情對房市影響，關鍵在「人性恐慌」程度。疫情控制短則1~3個月，則對影響房市有限，但若疫情週期擴大至半年以上，將衝擊台灣產業與房市有價量上衝擊。

(中時電子報)