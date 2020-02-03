武漢紅十字會近期在防疫物資的管理分配上飽受輿論抨擊，大陸官方已決定由民營醫藥物流公司接手物資分配，以期能弭平爭議，讓緊急物資盡快到達需求部門的手上，用於武漢肺炎的治療與防治工作。

據《中央社》報導指出，新型冠狀病毒傳染的肺炎疫情在武漢爆發後，大陸各地陸續捐贈隔離衣、護目鏡和口罩等防疫物資到武漢。但卻接連傳出武漢紅十字會索取「捐贈服務費」，及防疫物資並未分配給主要收治患者的醫院等爭議，讓外界質疑紅十字會的效能。

報導說，大陸民營醫藥物流公司「九州通醫藥集團」近日接手武漢紅十字會物資分配，已派出30人輪班作業，每天深夜12時盤點數量，讓物資儘快出貨。九州通的項目經理表示，對口罩、隔離服和護目鏡等物資建立應急專區，每2小時報告庫存按照指揮部的計畫出庫、選貨。

該項目負責人說，緊急的醫療物資在2小時內就能完成從到貨到分配過程。緊急物資抵達武漢後，會安排在機場等地直接分配，不一定要進到倉庫。

而對於定向捐贈物資，倉庫方表示，物品到期後會安排統一配送，但受贈方也可以憑醫院出具的取貨聯繫函，和捐贈者的捐贈函到倉庫直接領取。

在疫情日趨嚴峻的情況下，武漢紅十字會的做法引起激烈爭議。報導說，1月底曾外傳該會向上海醫療隊收取6%到8%捐贈服務費，以及切斷民間自主捐贈管道的消息。對此，武漢紅十字會否認收費，強調只接收捐贈物資，發放分配由武漢市衛生健康委員會負責。

湖北省紅十字會在1月30日公布捐贈物資使用狀況，卻被人發現一間做人工流產手術的醫院獲贈6萬個口罩；而收治大量武漢肺炎患者的協和醫院卻只拿到3000個，再遭質疑。

對此，湖北省紅十字會坦承疏失，指存在審核把關不嚴、執行程序不嚴格、工作不細緻、作風不紮實等問題，會作出深刻檢討，並對直接負責人依紀依規追責。

(中時電子報)