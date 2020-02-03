六都地政局陸續今(3)日公布今年1月份買賣移轉資料，六都合計1萬5500棟，跟前1個月相比下滑30.5%，跟去年同期相比下滑21.6%，其中年減幅最大者為高雄，下跌達3成5，房仲業者分析，今年1月恰逢春節假期，故與去年同期相比普遍有巨幅落差，再者，1月下旬爆發武漢肺炎，恐延續干擾2月份的交易量。

根據六都地政局統計1月買賣移轉棟數顯示，台北市月減24.3%、年減16.5%，新北市月減31.3%、年減18.9%，桃園市月減33.5%、年減3.9%，台中市月減36.2%、年減26.5%，台南市月減25.5%、年減27.7%，高雄市月減25.1%、年減35.0%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年1月恰逢春節假期，工作天數較去年同期少，若原有購屋計畫者大多將行程提前至去年底，或待年後處理，故今年1月的買賣移轉棟數跟前1個月或去年同期相比普遍有巨幅落差，再者，1月下旬爆發武漢肺炎，恐延續干擾2月份的交易量。

綜觀各都買賣移轉情況，台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，北台灣三都都現跌勢，陳炳辰表示，較值得注意的是桃園市多有行政區呈現年增，較去年同期為佳，包括房市熱區桃園區、中壢區等，而龜山區、觀音區更比去年同期成長63.33%、75%，新案顯然持續交屋，熱能不減。

中南部三都移轉棟數也是一致走弱，不過陳炳辰指出，直轄市內的部分行政區還是可見量穩狀態，尤其像是台中市沙鹿區一月交易量在134棟，月增25.23%，年增9.84%，顯然出於其雖屬台中市海線區塊，卻也鄰近市中心，加上居住機能、大學城出租等利多，都令新屋交屋潮反應熱烈，維持住區域房市水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1月可以辦理過戶的時間剛好被過年排擠，因此導致1月的移轉棟數明顯衰減，但2月的工作天數完整，而2019年的農曆年節落在2月，因此2月的移轉棟數可能移轉棟數又會出現暴衝的狀況，因此最好把1、2月的移轉棟數加總起來看，才能夠降低農曆年節的假期干擾，若對比減少的工作天數和幅度，市場表現還算正常。

(中時電子報)