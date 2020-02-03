苗栗縣政府打造智慧商圈平台，透過「苗栗縣商圈」APP，結合AR互動導覽、導購機制等，並建置智慧型販賣機，擺放縣內特色商家、小農等在地商品，多角化輔導與推廣產業。

縣府工商發展處辦理「苗栗縣雲端智慧商圈整合計畫」，開發「苗栗縣商圈」APP，建置AR互動導覽、導購機制，並打造智慧販賣機，陳列特色商家、小農等在地商品，創造銷售平台提升產品知名度。

工商發展處副處長吳俊賢指出，目前智慧型販賣機設置於縣府第一辦公大樓1樓的工商處都市計畫科辦公處，搶先曝光，已有許多洽公民眾好奇詢問，春節年後也邀集廠商、業者開會媒合布點，進行智慧示範商圈初步規畫。

工商處指出，智慧販賣機結合平板功能，手指點選即可便捷操作購買，更可了解產品特色與消費說明，達到數位消費與行動支付的功能，符合未來消費型態，盼能藉由智慧商圈模式提升商業型態，多角化投入產業輔導、發展與推廣，協助縣內產業發展。

(中時 )