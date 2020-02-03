彰化地檢署調查，莊男與林男房屋間有高牆，從訴訟照片來看，樹木枝葉並無越界。（翻攝google地圖／吳建輝彰化傳真）

而折損的樹木是土替所有人莊父，同意莊男種植收益，因此有債權的收益權，林男以不正當手段侵權須賠償折損金額25萬1050元，可上訴。

彰化一名64歲莊姓男子，在自家土地種樹銷售，但2018年隔壁的林姓男子自認莊男樹根越界，擅自拿鋸子鋸毀莊男樹木，讓莊男損失76萬多元損失，提告請求賠償，但林男表示，是莊男放任樹木隨意生長，多次請他修剪不成他才出手幫忙修剪，彰化地院認定，林男以不正當手段侵權，一共鋸損莊男39棵各式樹木，須賠償折損金額25萬1050元，可上訴。

判決書指出，住在和美的莊男在取得父親同意後，在自家土地種植樹木，2018年9月林男卻擅自拿鋸子鋸斷莊男所種植多棵樹木，林男指，莊男所種植的樹上有虎頭蜂，曾多次咬傷家人，讓他罹患憂鬱症，2018年山竹颱風讓他擔心樹木傾倒，會破壞到家中屋瓦及窗戶等設施，才動手修剪部分枝葉。

彰化地檢署調查，莊男與林男房屋間有高牆，從訴訟照片來看，樹木枝葉並無越界，林男妻提出2015年遭蜜蜂叮咬，林男則在2018年與2019年期間因憂鬱症求診，均無法證明是莊男所種的樹上，有虎頭蜂所造成的，且若有蜂窩也應請相關單位摘除，並非擅自修剪樹木。

法官認為，在土地上種樹，樹木與土地互相結合，構成土地的一部分，因此樹木歸土地所有權人，而折損的樹木是土替所有人莊父，同意莊男種植收益，因此有債權的收益權，林男鋸損的樹木包括台灣櫸木、羅漢松、象牙木、大葉欖仁、七里香等共39棵樹木，經不當修剪雖未死亡，但已影響賣相，經彰化縣園藝畫會商業同業公會鑑定，折損金額共25萬10050元。

(中時 )