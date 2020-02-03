中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天新增61例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案。（陳人齊攝）

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨日國內共新增61例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前共累計1066名通報個案，其中10名確診、900名排除、其餘156名在隔離檢驗中。

指揮中心表示，目前確診的10名個案狀況都非常穩定，只有1名有發燒狀況，目前追蹤的與確診個案接觸者共515人，其中有35人有症狀已通報、32例已排除、3例檢驗中。

指揮中心指出，在156名隔離檢驗中的疑似病例中，其中85名初篩是陰性，其餘仍待檢驗。

指揮中心強調，目前已將廣東省、浙江省溫州市列為二級流行地區，凡居住在廣東省、溫州市的大陸人士將禁止入境，透過小三通入境及具廣東省、溫州市旅遊史者，則一律實施居家檢疫14天。

根據大陸疾控中心的資料顯示，目前共累計31省確診1萬7205例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2829例，其中湖北省就增加2103例。重症患者共2296例、361例死亡，另有疑似病例2萬1558人，累計密切接觸者為18萬9583人、15萬2700人追蹤中。

(中時 )