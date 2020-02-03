陸股春節後首個交易日反映武漢疫情利空，A股主要指數皆以下跌作收，上證綜合指數跌7.72%，收2746.61點，深圳成份股指數跌8.45%、創業板指數跌6.85%。根據萬得資訊，滬深兩市成交金額5,195億元人民幣，北向資金全天淨流入逾180億元人民幣。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，短期而言，疫情影響是全面性的，A股首日跌勢符合預期，觀察量能並未失控，市場反應尚屬理性。由於疫情對資本市場是短期影響因素，評估A股需2至3個交易日消化賣壓，之後指數進入反覆打底階段，技術面可觀察季線或半年線，評估疫情對景氣影響大約一至兩個季度可復甦，股市在整理後回歸本面，投資方向上，看好長線趨勢產業如新能源車、5G相關族群。

陳朝政表示，觀察3日盤面各族群表現，醫藥及生物保健類股的漲勢主要受惠於疫病題材，偏向短期效益；新能源車及外資持股比率較高的大型藍籌股表現相對抗跌，主要因這兩大族群長線發展趨勢，並不因短期疫情影響而改變；至於科技類股係因延後開工導致產業鏈供應失衡，預估短期業績仍將普遍受到影響。外界期待的5G基礎建設布建，即使短期受干擾，今年內業者積極投放的方向預期仍不會改變。

其他受到疫情影響較大的還有周期性行業及房市，除了傳統春節前後為房市的重要推案檔期，恐因疫情而泡湯，水泥、建材及家電行業也將受無法開工及房市銷售放緩拖累，電視院及影視產業亦是受到疫情負面影響較明顯的產業。

陳朝政指出，中國景氣受影響程度仍須觀察疫情控制程度，推估從武漢封城起算到6日~8日，將是第一階段疫情是否得控的關鍵期。中國主要省份為阻止疫情擴散，工廠普遍延至10日起開工，第二階段即是觀察復工後是否出現新的群聚感染。

就實體經濟而言，各省延後開工，短線上將對整體電子零組件供應鏈產業帶來負面影響，旅遊及消費等內需也會下滑，預估對今年上半年的經濟表現帶來壓制，但下半年經濟可望迎來訂單遞延的爆發效應，以及內需回升的提振。

另一方面，中國政府仍有支撐經濟的政策工具可運用，3月3日與3月5日將在北京召開的兩會(人大及政協會議)，預料會有更多積極的財政擴張政策，亦不排除人民銀行將透過降準、降息或放手讓人民幣貶值，以提振經濟。

(工商 )