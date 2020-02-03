成本趨緩、利基支撐，長興（1717）、南寶（4766）獲利穩進。長興自結108年12月營業利益1.88億元，稅前盈餘2.32億元，全年稅前盈餘29.14億元，以股本124.03億元計算，每股稅前盈餘2.35元。

南寶108年前三季EPS7.4元，超越107年全年；第四季營收持續小創新高，法人推估毛利率有望維持高檔，108年EPS上看9~9.5元。今年營運動能仍來自鞋材與接著劑，而碳纖維應用筆電、安全帽等新品有機會今年出貨，有助強化營運利基。

長興合成樹脂營收占比約53％、電子材料30％、特用材料16％；其中電子材料以PCB原料乾膜光阻占比逾九成。出貨、成本趨緩效益持穩發揮，108年12月營收34.67億元，月增0.52％，年成長3.19％。

長興生產基地包含大陸、台灣、泰國、美國、馬來西亞、義大利及日本。因未來五年PCB需求成長活絡，除帶動乾膜光阻需求外，真空壓膜機設備估有10％以上增長。

看好光固材料成長，營運布局鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料等高值新應用。

南寶營收約43％來自鞋材、30％為接著劑，其餘來自塗料、建築等，生產基地包括台南、大陸昆山、福清、東莞、佛山、越南、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、澳洲墨爾本。在鞋材、接著劑兩大營收動能雙雙成長帶動，2019年營收171.18億元，年增6.84％。

分析師認為，南寶今年鞋材與接著劑仍可持續成長，鞋材成長來自國際品牌與中國客戶市占率提升，接著劑則看好尿布、家電等應用成長；推估今年接著劑可望維持二位數增長，至於遞延的碳纖維產品包括筆電、安全帽等則有望於今年出貨。

(工商 )