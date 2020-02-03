武漢肺炎疫情持續擴散，目前大陸境內共有17267個確診病例，361例死亡。近日網路上流傳一段影片，中國航空一架搭載醫護人員與醫療物資的包機飛往武漢，在飛機抵達前，機上空服員利用廣播哽咽感謝醫療人員，讓網友看完相當感動。

有網友在臉書PO出影片，一班搭載甘肅醫護人員援鄂的中國東方航空MU700包機，抵達目的地前，一列空服員戴著口罩站在走道上，接著有空服員開始用廣播發表感言，「親愛的各位白衣天使們，我們即將到達武漢機場，今天你們不只是天使更是英雄，機組人員很榮幸為你們服務，這是第一架起分的醫療任務包機，祝你們平安歸來，在你們平安回家時，我們會接你們回家，你們辛苦了，武漢加油」，起初廣播的空服員語氣鎮定冷靜，但越講情緒也跟著起伏，哽咽地說完這段話後，137位志願前往武漢第一線醫療防疫的醫護人員齊聲鼓掌。

網友看完影片相當感動，紛紛留言「這些醫療人員的精神非常動人」、「以身為護理人員為榮」、「願在武漢的人們平安」、「醫療人員真的無私奉獻」、「醫療人員保重辛苦你們了」。

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(中時電子報)