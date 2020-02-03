新北市林姓男子在網路爆料，指台南市南區某藥局「原本一盒才賣200、300元口罩，竟然賣到1500元」，經陳姓業者出示進貨單自清沒有哄抬價格，並控告對方涉嫌妨害名譽後，林男到案坦承PO文，並願意致歉。但因業者仍堅持提告，全案3日依法送辦。

武漢肺炎疫情延燒，全台瘋搶口罩，各地紛傳買不到口罩，有人在「台南媽咪臉書社團」爆料，指台南市南區有一間藥局將1盒50入市價2、300元的口罩，以以1500元的高價出售，高出原價達5倍之多，有藉機發災難財之嫌。

此文一出，引起南區選出的民進黨籍市議員呂維胤重視，於1月31日舉行記者會公開揭露，並要求市府調查。

消保官楊璿圓當天會同警方訪查藥局時，陳姓業者表示，1盒1500元的口罩，比一般的3層醫用口罩多加1層，還具有奈米銀離子成份，成本較一般口罩高，代理商建議售價即是每片30元至35元不等，因此才訂出1盒1500元的售價。經楊璿圓了解後，初步排除業者有違反公平交易法情事。

事後，陳某不甘被汙衊，前往市警六分局對PO者提告妨害名譽。案經警方受理並依法傳喚林男到案說明後，林男坦承前往藥局詢問口罩價格時，因不清楚口罩的種類與售價產生誤解，才上網貼文，願向業者致歉。但因陳男堅持提告，全案仍依妨害名譽罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )