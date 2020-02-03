為武漢祈福，宗教與公益團體發起全球吃素齋戒祈福活動，意外讓蔬餐廳生意逆勢成長，全台有5家分店的寬心園指出，近日吃素人潮有變多，約有20％的成長。

近日因應2019年新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情不斷擴大，有宗教及公益團體發起全球齋戒祈福，廣邀大家一起祈願天下遠離災難，這項活動除了希望疫情能趕快和緩，也推廣蔬食。寬心園經理張志遠指出，可能因為這樣吃蔬食的人口變多，店裏生意反而比去年同期成長20％。

適巧寬心園在1月13日更新新菜單，推出八寶福袋桂花翅、異國風味炒粉條、清蒸臭豆腐、木桶豆花、干鍋豆腐、夫妻肺片等新菜，多滋多味的料理，讓許多消費者一改吃素像吃草的刻板印象，尤其標榜健康蔬食，除了純素料理，還有五辛素，讓蔬食的風味更多元，也適合非吃全素的消費者。

像是搭配麻辣湯底的清蒸臭豆腐，麻香不辣、香Ｑ不臭；而青蔥珠、碎豆酥、椒鹽佐料的干鍋豆腐，香酥可口；還有一道全素的苦盡甘來（紅燒梅乾扣苦瓜），以梅乾菜、蔬菜豆腐和苦瓜一起滷製，甜鹹香獨特風味，讓人一吃就難忘，加上取名苦盡甘來，張志遠說，新春很多消費者都點這道菜，希望新的一年苦盡甘來。

(中時 )