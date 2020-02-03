儘管大陸飽受新冠狀病毒疫情之苦，但華為P40系列新機可望如期在今年第1季末發表，其中備受市場關注的華為P40 Pro潛望式鏡頭可望是搭載雙稜鏡G+P(玻璃+塑膠)鏡頭，隨著華為新機拉貨啟動，可望為大立光(3008)及亞光(3019)營運增添動能。

新冠狀病毒疫情延燒，湖北武漢等城市封城，讓大陸農曆新年消費旺季落空，加上農曆年後開工延至2月10日左右，市調機構紛紛下修今年第1季及上半年大陸地區智慧型手機銷售量，不過原訂於今年第1季末推出的華為P40系列新機傳將如期發表上市。

在華為P40系列新機中，最引人注目的莫過於華為P40 Pro，華為近幾年強調照相功能，手機鏡頭規格不斷向上提升，據了解，此次P40 Pro後置鏡頭將搭載五鏡頭，其中包含一顆雙稜鏡潛望式變焦鏡頭，支援高達10倍光學變焦，長焦鏡頭首次搭配G+P混合鏡片，感測器升級為2000萬畫素；華為P40 Pro還包括5200萬畫素主鏡頭，支援16合1技術，在夜間下能夠拍攝清晰乾淨的夜景影像。

據了解，華為P40 Pro，低階版設計與P30 Pro相近，高階版潛望式鏡頭G(玻璃鏡片)+P(塑膠鏡片)(1G+2P)設計鏡頭主要供應商為大立光，其次為舜宇光電，亞光則為稜鏡及新增的兩片反射鏡供應商。

大立光雖然維持一貫原則不評論單一客戶，但大立光執行長林恩平在日前證實，今年會有G+P的手機鏡頭出貨，市場預期，大立光的G+P鏡頭即是P40 Pro高階版的潛望式鏡頭，隨著華為P40系列新機拉貨將自大陸地區2月10日陸續復工後啟動，可望為大立光及亞光營運添動能。

亞光預估，今年手機稜鏡可望貢獻公司營收約10.8億元。

(時報資訊)