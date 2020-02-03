國際扶輪社3462區為強化青少年服務，今3日在埔里鎮風光明媚的鯉魚潭風景區舉辦「國際扶輪青少年領袖營RYLA」活動，共有250位來自中、彰、投等縣市15~18歲在校學生參加，其中並有24位來自15個國家的交換生參與，活動中不但讓學員們發揮領導能力及團隊的合作精神，也提供年輕人學習領導的技巧，增加自信，讓每人都收獲良多。

國際扶輪3462地區總監黃進霖表示，青少年服務是扶輪社最主要的服務計畫之一，《參與扶輪 成就領袖 揮灑青春 連結世界》為的是培養具有國際觀和社區關懷的青年領袖，期盼透過活動，讓這群新世代青少年更加認識國際扶輪的核心價值及服務精神，並在活動中認識更多的朋友，拓展自己的友誼及擴展自己的國際觀。

這項在埔里鯉魚潭舉辦的青少年領袖營，今年度以《參與扶輪 成就領袖 揮灑青春 連結世界》為主題，內容精彩有趣，有結合鲤潭湖畔7個地理穴位的趣味闖關活動，為因應數位時代及年輕潮流喜好，扶輪RYLA團隊也特別為這次活動研發APP軟體，利用手機APP 進行實境解謎，讓參與的學員發揮團隊合作腦力激盪。

在活動中除激發團隊智慧思考力，學習擔任領導及被領導的角色，共同合作完成任務，並也瞭解且尊重各國不同文化，除此之外，還有領導者品格教育，就是希望透過活動，讓與會青少年找到自信，激發個人的特質與潛能，期盼未來可躍身國際舞台，成為優秀的領導者。

扶輪青少年領袖營主委詹修政指出，現代是手機數位時代，為讓活動更精彩更豐富，RYLA團隊特別開發手機APP遊戲軟體，把埔里鯉魚潭地理環境做為探索的教育訓練，並融入多國文化，讓同學可認識埔里【台灣之心】的地理人文故事，同時認識異國文化，學習尊重，讓參與的青少年都覺得非常有意義。

(中時 )