新型冠狀病毒疫情蔓延至全球，衝擊投資信心與金融市場表現，然全球型股票型ETF仍獲資金淨流入，且流入資金大於債券型ETF。依據統計，截至2020年1月31日過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF獲資金淨流入54.3億美元，至於債券型ETF上周也獲資金淨流入36.6億美元。

整體股票型ETF上周獲資金淨流入54.3億美元，其中以全球股票型ETF獲資金淨流入31億美元最多，美國股票型ETF獲小幅資金淨流入9.4億美元，日本股票型ETF獲小幅資金淨流入8.6億美元，新興市場股票型ETF則為資金淨流出5.1億美元，新興國家中則以香港、南韓股票型ETF資金流出幅度最大。

過去一周債券型ETF獲資金淨流入36.6億美元：以地區來觀察，美國債券型ETF流入金額29.8億美元最多，全球債券ETF獲資金淨流入金額9.5億美元居次，新興市場債券型ETF獲小幅資金淨流入，然資金流出新興當地貨幣ETF；若以投資信評類別觀察，投資等級債ETF流入金額55.8億美元最多，高收益債券ETF則遭資金淨流出26.6億美元。

(時報資訊)