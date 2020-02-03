台灣聯合國協進會理事長蔡明憲等人今日至立法院拜會朝野黨團，並於立院會議室召開記者會，呼籲立院朝野不分黨派，通過台灣加入世界衛生組織(WHO)的決議文。

今日除了蔡明憲外，包括世界台灣醫衛總會、立法委員黃秀芳辦公室、國策顧問何黎星醫師等個人團體也一同響應，而蔡明憲等人也呼籲新國會共同支持下列決議：

1. 抗議中國打壓台灣參加世界衛生組織(WHO)決議。

2. 台灣朝野共同通過，支持台灣參加世界衛生組織(WHO)決議。

3. 呼籲世界衛生組織(WHO)盡快將台灣排除於中國疫區範圍，因為台灣不屬於中國。

蔡明憲等人今日也將陳情信送交給國會正副院長的辦公室，節錄信件部分內容如下：

「當中國政府隱瞞疫情導致武漢肺炎大爆發，而台灣卻被排除於專家會議之外，在2／3(一)WHO即將召開EB(執委會)，呼籲朝野盡快通過譴責中國並且支持台灣加入WHO的決議案，讓世界各國聽見台灣的聲音，也讓世界各國知道，台灣不屬於中國，要求世界衛生組織將台灣排除於中國(中國大陸、香港、澳門)的疫情區域。」

蔡明憲表示，今天拜會了民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量，各黨的反應比想像中的好。國民黨總召林為洲、書記長蔣萬安都表態支持台灣加入WHO，而民進黨立委邱泰源、黃秀芳也表示開議就會盡快開始朝野協商。

民眾黨總召賴香伶說，會和黨內立委討論後再做決定，而此決議文是新國會合作的一個契機，時力總召邱顯智直接表示「時代力量沒有問題」，並指出不光是WHO把台灣列為中國一部分，像是華航因「China Air Line」導致國際把台灣與中國列為一談造成的禁航風波，都足以證明正名的重要性。

(中時 )