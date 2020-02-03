這周就是元宵，緊接著下周是西洋情人節，計畫好要到哪度佳節呢？今年是2020，取諧音有「愛你愛你」！許多餐廳也推出情人節大餐。位在新北「Mega 50餐飲及宴會」可賞高樓美景、美麗夜空，遠眺台北101！迎接情人節，旗下二間餐廳也分別推出情人套餐和草莓饗宴，與心愛另一半共享火烤美國菲力牛排、草莓特製的鹹、甜點，在美景、佳餚陪伴下，度過難忘情人節。

Asia 49亞洲料理及酒廊主廚王鐘賢巧手匠心，為情人節設計了名為「愛在雲端」的雙人晚間套餐。此一六道式情人節晚餐，開胃菜是「日本鮮干貝魚子醬脆餅及迷你海南雞加州捲」，前者是以拌了海膽美乃滋的墨西哥脆餅，搭配點綴了魚子醬的香煎日本干貝入口；後者則是用海南雞為餡，外覆鮭魚和酪梨的迷你加州捲。

湯品是「印度薑黃時蘿豆子湯」，調入洋芋泥的薑黃風味雞湯，又加了雪蓮子、青豆和紅腰豆熬煮而成，香濃可口。冷盤為「乾煎櫻桃鴨胸襯嫩菠菜蕈菇綠咖哩醬」，宜蘭櫻桃鴨胸肉以慢火煎至五分熟，搭配時蔬、紅醋栗並佐以微辣的綠咖哩醬，口中多重風味最終呈現完美的和諧。

二擇一的主菜選項則有「乾煎明蝦配比目魚菲力佐越南海皇魚露汁」、或是「火烤美國菲力牛排佐番紅花椰奶醬汁」，海鮮盤搭配以海鮮高湯底、加入魚露、檸汁、薄荷葉等香料製成的酸甜越南醬料！牛排則用調高貴番紅花澄黃醬汁佐味，口感香濃馥郁！最後的「玉桂香茅蘋果派」有複方香料的蘋果卡士達餡料聯手香草冰淇淋的甜美！

50樓Cafe-情人節熔岩巧克力蛋糕及西班牙粉紅氣泡酒。（圖取Mega 50官網）

50樓Café，情人節當天適逢「莓好食光」的檔期，新鮮現採的大湖草莓任人大快朵頤！當晚每對前來用餐的佳偶，還將獲贈新鮮現製的熔岩巧克力蛋糕一份以及二杯西班牙粉紅氣泡酒，爆漿奔流的巧克力內餡溫熱香濃，甜美誘人，與心儀的人共飲色澤華麗、清新酸甜的佳釀，享受生命的豐盛與美好！

50樓Cafe-草莓鮮果奶酪。（圖取Mega 50官網）

當晚的草莓主題餐點包括百香果草莓九孔鮑、燻培根凱薩草莓沙拉、炭烤墨西哥香草雞肉佐草莓莎莎醬、草莓馬斯卡朋蛋糕、草莓生巧克力蛋糕、草莓生乳捲、草莓鮮果奶酪、草莓糖葫蘆…等；其它人氣美食還包括燒烤美國自然牛、生猛海鮮吧、現流生魚片、廣式燒臘、現煮湯品、燒烤炸物、中西熱食。

然也要提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，中小學也延後開學了。過情人節也要注意自己健康，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，浪漫的情人節還是要過，用美景、佳餚為自己累積美好回憶。

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(中時電子報)