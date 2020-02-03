武漢肺炎疫情持續發燒，加上連日冷氣團報到，防疫成了全民運動，帶動防疫相關產品熱賣！其中，百納水資源研發的「寶護專業級除菌噴霧」，近日訂單量暴增2倍，緊急招募人力協助出貨。百納水資源預計攜手知名藥廠，大幅提升產能，以滿足國內市場的需求。

百納水資源表示，寶護專業級除菌產品原研發目的，就是要預防病毒，包括腸病毒、A型與B型流感病毒、諾羅病毒等，力抗經由飛沫傳染、糞便傳染接觸感染等病毒。產品送檢國內醫學大學研究單位檢測，通過SGS四大重金屬、四大生菌數安全性檢測。

百納水資源進一步表示，寶護專業級除菌產品適用於嬰兒、居家、寵物、廁所等環境，以及容易接觸到人體的蔬果洗滌、穿戴衣物、3C用品等，平日就頗受家庭客的喜愛。該產品採取噴頭設計、使用攜帶方便，還有大瓶補充瓶，目前在Qbo Shop網購商城販售、免運費。

由於百納水資源隸屬鉅眾集團。集團創辦人葉信村表示，防疫從本身做起，寶護專業級除菌產品在開工首日就放在總部大樓各樓層供大樓租戶進出者使用；集團也提供員工上班進公司前先噴手部做好防護。

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