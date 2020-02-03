南台灣43位獨立遊戲開發者，齊聚高雄市數位內容創意中心（DAKUO），連續48小時燃燒腦細胞，即興遊戲開發活動，並與美國和日本的「Global Game Jam全球遊戲創作營」機構連線，最後開發出8款單機遊戲，由於適於大陸武漢肺炎爆發，因此，有4組開發人員以防疫作為開發遊戲的主題。

高雄經發局長伏和中3日表示，列入金氏世界紀錄的「全球遊戲創作營」（Global Game Jam），是目前全世界規模最大的遊戲創作營，2020年全球共有113個國家、860個會場、47,000名遊戲開發者參與。

伏和中指出，遊戲要兼顧娛樂性和獲利模式，全球遊戲創作營的實驗性質強，可以激發出多元創意，希望愈來愈多年輕的獨立遊戲開發者，花費心血做出的優秀遊戲，得到扶持力度。

他說，高雄市政府經濟發展局今年與KIMU高雄獨立遊戲開發者社群，共同主辦的高雄會場，自 1月31日至2月2日，與全球同步連線，進行48小時不間斷的跨夜開發，今年的高雄會場，特別邀請曾投資獨立遊戲團隊的遊戲公司與業師，參與其中，希望協助具潛力的開發團隊，尋找新的商業模式與發展空間。

高雄數創中心（DAKUO）表示，今年主題為Repair，共有43位獨立遊戲開發者參與，將遊戲融合社會議題，產出8款單機遊戲，適合大陸武漢疫情，有4組以防疫作為開發遊戲主題，展現激人的創作力，其中，1組獨立遊戲團隊H Game作品可望商業化。

高雄數創中心指出，高雄會場今年以「跨夜開發．夢遊鹽埕」為概念，象徵開發者對遊戲創作的熱愛，即使在睡夢中也不忘創作，夢遊在充滿奇幻色彩的遊戲世界裡，活動期間，並與美國長島大學、日本Skeleton Crew Studio進行海外連線，成功從本土走向國際。

DAKUO說，此次活動的成果發表會，更聚集智崴、宇聯軟藝、唯晶科技、緯育公司(TibaMe)、愛吠的狗娛樂公司、樂美館公司、Game Stew Studio、以及New Reli等國內外遊戲企業，到場交流，提供專業建議和經驗分享，促進跨國交流和人才媒合機會。

(工商 )