鍾瑶在《跟鯊魚接吻》裡演技大爆發，角色從小活在重男輕女的家庭，導致她獨立好強的個性，劇中她犧牲很大，挨巴掌、被潑紅酒、摔倒、穿高跟鞋狂奔、洗澡戲等，笑說：「鯊魚小姐真不好當」。羅宏正一出場就帥勁十足，搭配鍾瑶的美帥，讓網友稱劇中有雙帥。

鍾瑶水下的身體姿勢超扭曲。（圖／三立提供）

說到洗澡戲，原來畫面唯美的牛奶浴是用一堆奶粉泡出來的，奶味超重，她泡完全身都是小嬰兒的味道，還可以搓出奶粉。也因為覺得身材不夠豐腴，露太多又會不好看，鍾瑶笑說，在大家看不到的水下，其實她的身體呈現超怪異的扭曲姿勢，自己都覺得很好笑。鍾瑶也說自己願意為藝術犧牲而拍全裸戲，「只怕大家嫌棄而已」。

鍾瑶被潑紅酒。（圖／三立提供）

另一場在餐廳被潑紅酒的戲，因為潑第一次不到位，後來由導演補潑兩次，鍾瑶故意開導演玩笑說：「葡萄汁好黏且沒地方可以洗澡，只好一路帶著葡萄汁回家，倒是導演潑得很開心，可能有潑出心得來了。」無論是洗澡戲還是被潑酒戲，都讓工作人員看到鍾瑶敬業的一面，連羅宏正都說這場潑紅酒戲，她的配合度很高，而且也很專業。

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(中時電子報)