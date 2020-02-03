日前在印度北方邦巴拉班基（Barabanki）發生一起駭人命案，有名丈夫與妻子發生口角後，竟拿起鐮刀狠狠砍下對方的頭顱，接著就提著妻子的頭走上街，結果在路上遭到警方逮捕，當時員警試圖從男子手中取走頭顱，沒想到他卻突然大聲唱起國歌，詭異的行徑嚇壞眾人。

根據《India Today》報導，事發於當地時間1日早上，家住在巴哈杜普爾村（Bahadurpur village）的30歲男子拉瓦特（Akhilesh Rawat），手裡提著25歲妻子拉賈尼（Rajani）的頭顱走在街上，打算步行至5公里外的賈杭格伊拉巴德警區（Jahangirabad），沒想到在途中就先被警方攔截逮捕。

詭異的是，當員警準備從拉瓦特手中取走頭顱時，他卻突然大唱國歌，一陣混亂後才終於被制伏，警方表示，拉瓦特和妻子吵架後，一氣之下便用鐮刀斬下對方頭顱。死者的父親控訴，拉瓦特和他的家人一直以來都因嫁妝問題對女兒感到不滿，3個月前拉賈尼才產下一名女嬰，可惜出生便夭折。

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(中時電子報)