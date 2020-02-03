雲林縣北港施姓新手媽媽要帶小貝比打預防針，正值武漢肺炎疫蔓延，她擔心孩子被感染，上網詢問網友嘉義基督教醫院有無武漢肺炎確診病例，因而造成誤解，被雲林地檢署依違反《傳染病防治法》緩起訴，向國庫繳交3萬元。

緩起訴書指出，衛生福利部1月15日已將武漢肺炎公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」，係屬第五類法定傳染病，施姓被告未經查證，在1月25日凌晨2點許，在北港鎮住處以手機上網至「Facebook」社群網，「打預防針的醫院有確診（武漢肺炎）寶寶剛好這幾天要打預防針」， 接著對於他人詢問「請問媽咪是那家醫院呢？」回應「嘉義基督教醫院」，以此方式散布有關傳染病疫情的不實訊息，使特定醫療院所遭誤解，致人心惶惶。

緩起訴書表示，被告觸犯《傳染病防治法》第63條散播傳染病疫情的不實訊息罪，事證明確，但因坦承犯行，犯後態度良好，所以予以緩起訴處分，被向國庫繳交3萬元。

(中時 )