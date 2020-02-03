武漢肺炎疫情嚴峻，教育部宣布，延後公立高中以下學校開學日，卻排除私立幼兒園。基於保護孩子們健康，台中市政府教育局籲請中央審慎思考，應將停課範圍擴大至私立幼兒園。

因應許多私立幼兒園已於1月30日開學，教育局通令各私立幼兒園嚴密辦理各項防疫措施，並提高防疫規格，希望家長戴上口罩於門口接送幼童，以維護托育場所並保障幼童的安全。

教育局指出，教育部2日發布新聞稿，全國高級中等以下學校因應武漢肺炎疫情延至2月25日開學，停課範圍卻未包含私立幼兒園，教育局接獲非常多家長陳情，強烈質疑幼童抵抗力弱，既然要保護孩子，就不該分公私立，私立幼兒園若不比照停課，將造成孩子們防疫上的漏洞。

教育局強調，現在正是疫情高峰期，建議中央應正視家長反映，並審慎評估將停課範圍擴大至私立幼兒園，也請妥善規劃教保期程順延與收退費等配套，以免再生爭議；而在未決策停課之際，也請全力支援防疫物資，如配發兒童口罩、酒精等，以全面防範疫情。

(中時 )