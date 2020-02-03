為了達到防疫最高等級，可以確定所有檢疫及消毒工作都會在台灣飛機公司維修廠棚內完成，目前廠棚正架設臨時檢疫站。（陳麒全攝）

武漢包機抵達後會先停靠601外接駁機坪。（陳麒全攝）

陸方包機！滯留武漢首批200名台胞今晚抵台

在武漢肺炎疫情爆發武漢市封城後，再爭取多日後，滯留武漢台商包機3日晚間即將回台，桃園機場也展開最高等級的防疫大作戰，目前一切流程細節都是保密階段。據了解，因部分搭機人員資料有問題，班機可能延誤到晚點8時起飛，可能10時之後才會抵台。

據記者多方私下探訪瞭解，這架包機是由中國東方航空的子公司上海航空執飛，以空中巴士A330-300機型搭載首批逾200多名台商回台，預計在晚間8點10分左右抵達桃園機場，所有旅客不會接近桃園機場二個航廈主建築，班機抵達後會先停靠601外接駁機坪，隨後由拖車拖往台灣飛機維修公司維修廠棚，安排在維修廠棚內下機，在所有旅客完成一切檢疫程序後，再將以車輛分別送台北及台中隔離場所。

這次包機負責的專案小組為了保密，特別安排在台灣飛機維修公司廠棚內，完成所有下機後的檢疫程序，以確保媒體無法拍攝。

為了達到防疫最高等級，可以確定所有檢疫及消毒工作都會在台灣飛機維修公司維修廠棚內完成，目前廠棚正架設臨時檢疫站，等到班機拖進棚廠後，屆時所有參與人員作業包括地勤、航警、海關及地面作業等單位人員，所有人都必須全程穿著防護衣，機上旅客則是下機後，逐一消毒測量體溫初步檢查，所有行李也會在棚廠內處理消毒，等到所有的旅客完成檢疫後，統一在台飛維修廠棚搭乘遊覽車，分別送往台北及台中隔離場所，最後再對執飛的航機進行全面性消毒工作。

疾管局3日早上9點30分匯集機場所有單位在召開協調會，沙盤推演所有可能的突發發生狀況，由於是航機是由高感染區的武漢市直航回台，為了防疫安全起見，不相干人員不得靠近，包括採訪媒體，過程相當保密。

(中時 )