40多歲身材偏瘦的吳先生，最近一個月吃完飯後，上腹會有隱隱地悶脹感覺。胃鏡檢查後發現，不論是食道、胃及十二指腸都沒有什麼異狀，用過一些改善消化功能的藥也沒有變好；進一步安排上腹部超音波檢查，發現膽囊裡已經有一個1公分大的結石。

為什麼會有膽結石形成呢？書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，膽結石是指膽囊內有結石。膽囊是儲存一種由肝臟製造的消化液-膽汁的地方，膽囊內的膽汁成分濃度、膽囊收縮情形以及特殊的感染，都可能與膽結石的產生有關。

而一般人大多會把膽結石跟肥胖者聯想在一起，但康本初提到，膽結石的種類可以分為膽固醇型、色素型及混合型。而女性發生膽結石的機會是男性2倍，可能是懷孕時膽固醇分泌增加所引起的膽固醇型膽結石。

不過，膽結石不一定會有明顯症狀，僅約2到4成會出現腹部疼痛的症狀，大多是以右上腹或上腹疼痛來表現，可能會伴隨噁心嘔吐或消化不良，容易在吃完大餐後發作，嚴重時可能導致膽囊炎、膽管炎甚至胰臟炎，若有持續疼痛、發燒、黃疸現象，不及時就醫可能有生命危險。

至於哪些人容易成為高危險群？康本初說，高熱量、高油脂飲食者，慢性溶血疾病(如海洋性貧血) 、肝硬化、膽道感染者都需要注意，飲食時間不固定、餐跟餐之間過長、或有接受過胃部手術後也應小心有無膽結石產生。

最後，康本初提醒，面對各種應酬聚餐，有膽結石的患者，更要避免飲食過油過飽，否則容易使膽囊收縮過於激烈，讓結石卡住，造成膽囊、膽管或胰臟發炎。而膽結石常常在大餐後發生，尤其是吃了油膩的食物之後，因此建議不論本身體態是胖是瘦，過油過飽的飲食還是應該盡量避免，若有相關症狀，應至腸胃肝膽科進一步檢查。

延伸閱讀：

(中時電子報)