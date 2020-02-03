針對湖北廠區狀況，PCB廠—健鼎(3044)及銅箔基板廠—台光電(2383)表示，目前大陸廠區並無任何員工有發現感染案例，湖北廠區將依規定於2月14日起復工，據台光電公告，黃石廠佔台光電2019年第4季合併營收約3.3%，健鼎則指出，湖北廠區延遲復工將協調其他廠區支援生產，由於湖北廠區對兩家公司營運衝擊不大，今天外資及投信分別回補健鼎及台光電。

新冠狀病毒疫情延燒，台光電黃石廠及健鼎仙桃廠區也全面備戰，今天兩家公司公告，公司目前大陸廠區並無任何員工有發現感染案例，湖北廠區將依規定於2月14日起復工。

台光電表示，黃石廠區於2019年第4季開始試營運生產，處於訓練員工及取得客戶驗證階段，2019年10月到12月產值營收佔公司合併營收約3.3%，公司將持續密切關注疫情狀況，並持續進行各廠區之檢疫相關措施。

健鼎表示，除健鼎(湖北)電子有限公司配合在地政府發布延遲復工通知，延至2月14日全面復工，健鼎(無錫)電子有限公司位於江蘇省無錫市，配合所在地政府發布延遲復工通知，將於2月10日全面開復工，延遲復工期間將協調其他廠區支援生產相關事宜，機動調整生產排配，在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運，降低對營運的衝擊。

在營運狀況逐漸明朗下，上週遭法人大舉減碼的台光電及健鼎今天已見到法人回補買盤，其中投信買超台光電1057張，外資則買超健鼎548張，兩家公司股價可望隨著法人賣壓暫告結束回穩。

(時報資訊)