福原愛3歲9個月開始打桌球，以「桌球天才少女」之姿風靡全亞洲，是首個日本富士電視台貼身採訪25年人物，在全日本及媒體關注目光下成長，她11歲獨自前往大陸培訓、嫁給台灣桌球選手江宏傑，背後帶著她撐過一切的，是堅定不移的的毅力與勇氣，以及不同於一般人的思考方式。

福原愛迷失後終於找回自我。（圖／三采文化提供）

福原愛在新書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》首度訴說不為人知的內心世界，她坦言除了參賽背後的艱苦訓練外，更多的是來自於媒體及輿論的壓力，「每個人看到我都會尖叫，每個人看我的眼神都特別奇怪。」走在路上背後窸窣耳語、陌生人打量的眼光、無數合照及握手的要求，都曾讓她感到不自在，也在10 歲這一年，讓她陷入無止境的憂鬱。

直到長大後上場比賽，愛漂亮的她也因為喜愛戴著粉絲送的髮夾等飾品上場而被貼上「不像運動選手」的標籤，連18歲時僅僅打了耳洞，都成了各家報導的大新聞；輸球的時候更因此被質疑「那麼重視打扮，有認真比賽嗎？」面對龐大的輿論壓力，福原愛也曾想過是否該順應他人眼光，卻在影響表現後重新找回自己：「我們常希望自己不要違背他人的期待，卻忘了生命中最重要的是無愧於己心。」

她曾經被新聞記者笑稱，再打下去就要「脫水」；贏球也哭、輸球也哭；開心會哭、受挫時更會哭；然而對於眼淚，福原愛卻有不一樣的解讀：「我從不覺得『哭』，就代表脆弱。我到現在都覺得，如果沒有這些哭泣的時刻，我不會想要成為『更強的人』。」

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(中時電子報)