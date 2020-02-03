數位相機品牌在全球執牛耳的日本，由日本相機影像器材工業協會（CIPA）調查2019年日本對全球數位相機的銷售出貨表現發現，日本在全球的相機出貨量年減 21.7％，其中，在日本之外的亞洲市場大幅減少26.3％。

根據CIPA資料顯示，2019年日本出貨銷售至全球的數量是1,521萬台，年減了21.7％，亞洲市場衰退更嚴重，在日本以外的亞洲地區大幅減少了26.3％。在數據中，值得注意的是無反光鏡數位相機機種掘起，出貨比例已經超過25％，比重逐漸提升。

數位相機業者表示，受到智慧型手機拍照功能愈來愈強大，直接影響到輕便型數位相機的出貨量年減了22％，出貨量675萬台。單眼機種同樣受到不小衝擊，年減32％，數量為450萬台，無反光鏡機種也衰退了4.4％，出貨量395萬台。

CIPA分析指出，無反光鏡機種雖然衰退了4.4％，但是出貨價格增加了3.6％從趨勢來看，也看到各數位相機業者把重心轉移到大型感光元件及無反光鏡機種上。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)