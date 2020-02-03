六都會區109年1月建物買賣移轉棟數公布，受去年12月份交屋潮墊高基期，再加上1月適逢農曆春節假期，交易天數縮短，導致交易量月減30.5%。

1月份六都買賣移轉棟數交易量最大為新北市3,952戶，六都交易量合計為15,500戶，平均月減30.5%，其中新北市、桃園市、台中市月減超過3成，台北市、台南市、高雄市月減也都有2成。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，由於去年農曆春節落在2月，因此去年1月為完整交易月份，加上九合一大選後買氣增溫也墊高基期，交易量減少實屬必然。桃園市月減幅度較大，但與去年同期比較，減幅僅有3.9%，是六都中表現最好的都會區，買氣相對穩定；高雄市去年為六都中交易量成長幅度較大的都會區，而本月受到大選觀望氛圍及農曆春節假期影響，交易量減少幅度較大，不過若是以去年2月相比，仍是有15.7%的漲幅，市場買氣仍在。謝志傑預計下個月交易量將回歸基本面。

另外值得注意的是，武漢肺炎持續擴大，產業短期受到疫情影響，股匯市雙雙受挫。謝志傑認為，台灣在經歷SARS過後，防疫措施更加完善，在本土疫情控制妥當的情況下，民眾恐慌情緒不致於過高，預期疫情對房價影響有限，仍維持平盤整理的格局。

六都會區109年1月建物買賣移轉棟數變化。（圖／業者提供）

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(中時電子報)