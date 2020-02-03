韓劇《Black Dog》由實力派演員徐玄振、羅美蘭、河俊及李昌勳等人領銜主演，以教師職場上的故事為主軸，描繪出社會上新進人員及老鳥各自的心境及困境。談起求學時代印象最深刻的老師，舞蹈專科的徐玄振反而對物理老師記憶深刻，她逗趣地事先聲明：「我的物理不是很好」、「考試當天一大早，老師在校門親自將包好的糖果送給學生」那份用心讓徐玄振至今難忘。

徐玄振與羅美蘭第一次合作拍戲，但默契極佳。（圖／愛奇藝台灣站提供）

而羅美蘭先是開玩笑地說：「我…太久了」隨後聊起高中曾學習四物打擊樂、假面舞等傳統技藝，當時的指導老師特別積極、有熱情，是位能和學生溝通、引導學生的老師，這也成為羅美蘭從事演藝工作的契機。

首次接演老師角色的徐玄振提到劇本吸引自己的地方，始因想了解教務處內部的故事，她笑說：「教務處裡發生什麼事，當學生的時候不知道，不是學生的時候更不知道，只有老師才知道啊。」她透露編劇也是老師，因此劇本、角色更為貼近真實情況，讓徐玄振感到特別有魅力。

徐玄振與羅美蘭曾在2011年一同參與《夥伴》演出，雖然那時雙方並未有對手戲，但就此展開兩人的友情，這次透過《Black Dog》第一次有演技上的互動，表示彼此間默契極佳、一點都不感到生疏，羅美蘭更稱：「就像是合作過10部作品一樣，很舒服。」徐玄振稱讚羅美蘭比自己想像的更加陽光和積極，身上的能量彷彿沒有極限，話還沒說完只見羅美蘭害羞地說：「拍攝結束也會累的」，徐玄振回應：「是嗎？因為我只會在拍攝時看到你」羅美蘭立刻表現疲態：「回家就這樣(癱軟)」紮實又精彩的職人劇《Black Dog》每周二三在愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)