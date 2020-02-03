中國爆發2019新型冠狀病毒疫情後，世界衛生組織因應方式引來非議。網友近日在請願網站Change.org發起連署，要求世衛秘書長譚德塞下台，已獲逾20萬人連署。請願書也說世衛不應排除台灣。

根據請願書內容，世界衛生組織（WHO）1月23日開會後，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）拒絕宣布2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情為全球公共衛生緊急事件，但感染與死亡案例數在短短5天內暴增逾10倍。發起者Osuka Yip認為，部分原因在於譚德塞低估這種病毒。

世衛直到1月30日晚間，才宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

請願書指出：「我們強烈認為譚德塞不適任世衛秘書長。我們要求譚德塞立即請辭。」

請願書接著提到，咸認世衛應該保持政治中立，但譚德塞未進行任何調查，就完全相信中國政府提供的死亡和感染人數，令人真心感到失望。

請願書末了並指出，台灣不應因為任何政治因素，被世衛排除在外。相較於「世衛精選清單」上的部分國家，台灣的科技更為先進。請協助世界重拾對聯合國與世衛的信心。

Osuka Yip 3天前發起請願連署。據Change.org網站統計，這份請願書在短短3天內，就超過原先設定的20萬人連署目標，目前目標已提高到30萬人。

根據維基百科，change.org是由總部設於舊金山的營利組織Change.org,Inc所經營，連署只能累積聲量，連署成功對世界衛生組織並無約束力。

(中央社)