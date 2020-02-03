第54屆美式足球(NFL)超級盃今日落幕，酋長隊繼1970年後再度奪冠，陣中年僅24歲的明星四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）獲選為MVP，成為史上最年輕同時獲得MVP並拿下超級盃冠軍的球員。其實他自小就展現出色的運動天分，在10年前曾代表德州出賽世界青少棒錦標賽，在冠軍賽從如今效力統一獅的林子崴手中攻下全隊唯一1分。

馬霍莫斯所屬的酋長隊，在超級盃以31比20逆轉擊敗49人，馬霍莫斯在末節有2次關鍵傳球助隊友達陣，因此獲選為此屆MVP。事實上馬霍姆斯自小就擅長各種不同領域，無論棒球、籃球、美式足球都有傑出表現。

馬霍莫斯的父親是前大聯盟投手，因此受到父親影響，馬霍莫斯對棒球展現熱情，2010年還代表德州參加世界青少棒錦標賽。冠軍賽時正好遇上中華隊，對上的先發投手是如今效力統一獅的林子崴，他當時是中華隊王牌投手身兼開路先鋒，不僅主投6.1局送出10K，另外也貢獻兩支關鍵安打，助中華隊以9比1奪下當年冠軍。

統一獅投手林子崴。（資料照／鄧心瑜攝）

而林子崴失的唯一1分正是馬霍莫斯所攻下，在雙方平手僵局時敲出關鍵安打，助德州隊先馳得點，不過隨後中華隊展開反攻，林子崴敲出追平安後，中華隊趁勝追擊，將分差擴大、最終拿下冠軍。

馬霍莫斯自小便是棒足雙棲，高中時還曾參加大聯盟選秀，第37輪獲底特律老虎青睞，但最終馬霍莫斯還是更愛美式足球，大二時放棄棒球，全心專注於美式足球上，並在2017年選秀首輪第十順位被酋長挑中，後來成為明星四分衛選手，雖然沒有追隨父親站上大聯盟舞台，但他如今更成為史上最年輕拿過年度MVP、超級盃MVP的四分衛。

(中時 )