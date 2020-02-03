過年期間每年過年大團圓，除了全家圍爐外，與家人及三五好友，時常會以打麻將、玩撲克牌，交流情感。不過，這些活動常讓人太投入，進而久坐不動，往往在假期結束後，才驚覺腰背痠痛到不行。

一名在科技業擔任作業員的葉小姐今年42歲，因工作長時間彎腰的關係，她在兩年前開始出現腰痛情形，嚴重時下肢痠麻無力，與家人出遊時甚至無法走路超過十分鐘，前往醫學中心吃藥復健，卻無法改善不適症狀。直到至台北慈濟醫院就診，經骨科醫師透過核磁共振檢查，發現其腰椎退化，腰椎第四、五節至薦椎第一節嚴重狹窄，在接受「微創內視鏡腰椎減壓手術」後，術後一個月症狀大幅改善，順利返回職場。

骨科李宜軒醫師指出，人體骨頭在三十歲之後會開始退化，若過胖、長時間站立、彎腰、搬重物或曾受傷者的退化情況會更顯著，此外，抽菸也是造成全身關節退化的主因。腰椎的退化會從椎間盤開始，之後大小關節骨刺生成，進而發炎、下背痠痛。若退化到椎骨不穩定、前後晃動，導致「椎間盤突出」、「黃韌帶增厚」、「腰椎滑脫」壓迫到神經，下肢就會出現痠、麻、痛的情況；未即時治療，恐惡化致跛行、脊髓神經病變、雙腳無力、感覺異常，最嚴重甚至大小便失禁。

當病患來到診間，醫師會透過神經學檢查其肌力、反射，並以X光、電腦斷層、核磁造影判斷是否有骨刺生成、韌帶硬化、椎管狹窄壓迫神經的異常情形。一般而言，脊椎退化導致的背痛，可透過消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑等藥物、注射類固醇或復健一類的保守方式治療。

但若執行3至6個月都無效，且影響日常生活、工作或無法行走時，就可以考慮手術。「腰椎減壓手術」是自背後做一切口，將因增生或滑脫，壓迫到神經的椎間盤、骨刺或韌帶組織切除，以回復椎管空間。

李宜軒說明，過去無論是傳統手術的大傷口或顯微手術的小傷口，都必須從皮膚劃開，用電燒的方式逐層剝離肌肉，才得以看到病灶，但肌肉層會因手術長時間拉扯與電燒的影響變成纖維化的疤痕組織，日後易演變成慢性腰痛。

而微創內視鏡是現今主流手術，醫師將單孔或雙孔的內視鏡經皮下深入病灶，內視鏡的高清晰視野，能免除撐開肌肉筋膜對組織的破壞，傷口更因應手術器械只有約不到1公分大，有效降低了出血量，保留住完整脊椎結構，住院天數也因此縮短到2-3天。

「日常保養」是預防脊椎退化、發炎最重要的事，李宜軒建議，除了避免腰椎過度彎曲、負重過重外，結實的核心肌群可協助脊椎維持良好的平衡感、靈活度，因此可加強鍛鍊脊椎兩旁的核心肌群，免於脊椎因不正常受力而受傷、退化。

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(中時電子報)