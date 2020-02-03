高雄市微笑慈善機構執行長黃淑娟，也是中華職棒統一獅隊球星陳傑憲的母親，他長期在高雄車站關愛街友，為善不落人後的黃淑娟其實有一段不堪的過去，甚至因為精神問題，六親不認淪為街友，因為一碗「愛心麵」，讓他從渾沌中醒來，決定做善事幫助更多人。

黃淑娟年輕時是個單純又天真的少女，光鮮亮麗的他生活多彩多姿，後來卻因為感情問題精神崩潰，成天混沌過日子，甚至還因為吸食毒品被逮，當時精神異常的黃淑娟淪落高雄街頭，六親不認，甚至連最愛的兒子、女兒都不認得，在高雄火車站徘徊1年多。

有一晚黃淑娟藉由其他街友得知車站附近有善心人士提供愛心麵，排到他時領取時，看到熱騰騰的麵想起他以前煮麵給兒女吃的記憶，頓時種種回憶湧上心頭，便醒了過來，與兒女團圓後，黃淑娟不忘流浪時其他街友對他的照顧，決定開始每天到車站煮飯供街友用餐，隨後因為登革熱疫情爆發，他還特別租下房子，供街友們休息，避免遭受登革熱感染。

黃淑娟身體相當虛弱，必須靠洗腎才能維持生命，他認為善事多做一件是一件，希望這些孤苦無依的街友受到更多關愛，目前已經有13位街友受到他的感化，回到自身家庭與家人團圓，甚至有人在他的開導與教化之下，獨自到各地找工作。

黃淑娟表示，他長期善事是為了彌補以往的過錯，也希望造福更多需要幫助的人，因為他親身體驗過街友生活，了解每個人都有說不出的過去，所以希望用愛輔佐他們放下過去，朝未來的路勇敢生活。

(中時 )