「綠見方環淨科技」研發的「氫機車」時速只有30公里，但8公升的水，可跑300公里。（羅浚濱攝）

經濟部水利署將新竹南寮原海水淡化模廠廠房活化利用，建立「水利新創科技研發及測試展示基地」，3日由水利署署長賴建信等人進行揭牌開幕儀式，希望藉此基地提供國內有意願測試、驗證及評估設備成果廠商作為研發和展示平台。

基地內已進駐8家優良廠商，其中「綠見方環淨科技」研究的「氫燃料電池機車」，是以水為原料，經過機器轉化為氫，加熱成為動力，業者稱目前研發的「氫機車」時速只有30公里，但8公升的水，可跑300公里。

水利署長賴建信指出，「水利新創科技研發及測試展示基地」優先聚焦在智慧感測、水處理及水能源等領域，去年12月經公告審查後首波有8間優良廠商獲選進駐，並陸續開始在基地內進行相關研發測試。

賴建信說，基地原本就有管線引取海水，智慧感測廠商有以含水量及溫度觀測地下水補助量，或研發智慧型水體感測尺及鋪面透水性監測系統；水處理廠商有開發低耗能海水淡化設備，或蒸發技術機組達型廢水零排放為目標。

水能源廠商自行設計開發風力、水力發電機組，推動水務物聯網技術、防災技術、給水與供水管理技術、水資源與能源整合技術。賴建信期待未來能連結產學研等單位，在創新基地建立跨地區、跨領域的資源共享平台。

(中時 )