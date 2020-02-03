原定今（2／3）天下午18時從武漢天河機場搭機的第一批自武漢返台的台商、台胞，截至17時40分的最新消息是將延後至晚間20時起飛。

據了解，主要原因在於武漢市台辦給天河機場海關人員的資料，與現場登記資料有出入，現在正在由市台辦各區、各小組人員與出境海關一一核對資料，預計今天晚上20時才能順利起飛返台。

具了解，首批預計有200多台商、台胞返台，至3日下午16時集合完畢並集中搭乘大巴抵達天河機場，返台由東方航空子公司上海航空執行，預計晚間23時之後才會抵達桃園機場。

(旺報 )