一波三折 首批武漢返台班機延至晚間8點起飛 18:452020/02/03 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 3日下午首批武漢返台的台胞抵達天河機場，現場有大批安全防護措施隊伍。（湖北武漢返鄉後援會提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原定今（2／3）天下午18時從武漢天河機場搭機的第一批自武漢返台的台商、台胞，截至17時40分的最新消息是將延後至晚間20時起飛。 據了解，主要原因在於武漢市台辦給天河機場海關人員的資料，與現場登記資料有出入，現在正在由市台辦各區、各小組人員與出境海關一一核對資料，預計今天晚上20時才能順利起飛返台。 具了解，首批預計有200多台商、台胞返台，至3日下午16時集合完畢並集中搭乘大巴抵達天河機場，返台由東方航空子公司上海航空執行，預計晚間23時之後才會抵達桃園機場。 (旺報 ) #武漢天河機場 #武漢台商 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢台商夫妻高調返台 網友痛罵 04:102020/01/30 地方新聞 滯武漢台商將返台 交通部：華航早已待命 11:582020/02/02 生活 武漢台商返台 學者：就算辛苦 476人通通要先採檢 15:532020/02/02 生活 柯文哲爆安置滯留武漢台商地點 19:242020/02/02 政治 武漢台商 隔離軍營、閒置會所 04:102020/02/03 焦點新聞 武漢台商包機返台 確定 04:102020/02/03 財經要聞 爆武漢台商隔離地點 柯P：公開透明減少爭執 10:552020/02/03 政治 武漢台商最快今包機回台 陸委會：政府已做好準備 11:422020/02/03 兩岸 武漢台商返台 緊急徵調醫師每日多一萬元 15:402020/02/03 生活 第二波武漢台商返台 預計5日下午包機出發 16:032020/02/03 兩岸 兩岸熱門新聞 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 時政 2020武漢風暴》美抗病毒特效藥 陸緊急啟動武漢肺炎臨床試驗 - 兩岸 抽中「生死籤」秒離職 香港醫護今罷工：政府逼上絕境 - 兩岸 武漢肺炎／別再聚了！女子武漢返家後聚會 6親友中標 - 兩岸 2020武漢風暴》香港再關閉4聯外口岸 林鄭批醫護罷工不會得逞 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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