教育部3日下午召集全台大專院校討論，統一將開學日期延後至2月25日後，陸生於2月9日後仍維持暫緩來台措施，但其他外籍學生仍可來台。其中，國立海洋大學（海大）則表示，暑假不會延後，將由老師自行挑選時間補課。（摘自海大校長張清風臉書）

教育部3日下午召集全台大專院校討論，統一將開學日期延後至2月25日後，陸生於2月9日後仍維持暫緩來台措施，但其他外籍學生仍可來台。其中，國立海洋大學（海大）則表示，暑假不會延後，將由老師自行挑選時間補課。（摘自海大校長張清風臉書）

因應武漢肺炎防疫，教育部3日下午召集全台大專院校討論，統一將開學日期延後至2月25日後，陸生於2月9日後仍維持暫緩來台措施，但其他外籍學生仍可來台。其中，國立海洋大學（海大）則表示，暑假不會延後，將由老師自行挑選時間補課。

海大校長張清風在臉書指出，為降低武漢肺炎在校園傳播的機率，校方召集相關單位主管成立防疫小組，透過通訊軟體即時討論校園應變措施，並根據中央流行疫情指揮中心規定對陸生管理計畫工作指引及教育部對各級學校因應武漢肺炎的防護建議措施，著手規劃一系列防疫作法，讓學生能夠安心就學，教職員工能夠放心工作。

針對師生關心的開學時間及學校行事曆等相關行程更動，張清風表示，除了延後兩周開學之外，原則上學校既定的行事曆不會有重大變動，包括原定2月22日碩士班入學考試及6月13日畢業典禮的日期都不會更動，課程的部分由授課老師自行調整補課。

海大共有8600名學生，其中包含扣除廣東、湖北及溫州等不能來台的學生後，仍有25名外籍非疫區學位生，張清風指出，外籍生最慢2月15日入境返校接受「健康管理」14天，將安排專車接送至學校安排的宿舍專區，每房1人，由學校提供三餐送餐服務，同時發放防疫包，包含口罩體溫計等，並要求定期回報體溫等身體健康狀況，海大也於每棟樓入口進行體溫監測並提供酒精性乾洗手等清潔用品，同時加強環境清潔消毒工作，請大家繼續保持身體健康且自我健康管理。

(中時 )