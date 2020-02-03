◎台灣武漢肺炎增61例疑似個案 累計1066例

中央流行疫情指揮中心今天表示，昨日國內共新增61例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1066名個案，含10名確診、900名排除、其餘皆在隔離檢驗中（85名初篩陰性、其餘待檢驗），目前10名個案狀況穩定持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，10名確診個案接觸者共515人，其中有35人有症狀已通報，32例已排除，3例在檢驗中。

◎台商今返台 將專車送到一人一室隔離檢驗所

大陸武漢封城，導致5多百名台商滯留湖北，今晚第一批200名台商終於要搭乘包機返台。指揮中心表示，將嚴格執行一人一室隔離檢疫措施。且下機後必須填寫「嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫通知書及提審權利告知」，完成後由專車接送至隔離檢疫所進行十四天監測。

◎延後開學請「防疫照顧假」 雇主應准假

中央流行疫情指揮中心日決議，因應武漢肺炎疫情持續擴大，教育部已宣布高級中等(含)以下學校，延至2月25日開學；勞動部因應延後開學，特訂定「防疫照顧假」，勞工如有照顧12歲以下學童需求，家長其中一人得請防疫照顧假，累計最多可請假14天，雇主不得拒絕。

◎網爆藥局高價賣口罩 男子挨告法辦

新竹市林姓男子在網路爆料，指台南市南區某藥局「原本一盒才賣200、300元口罩，竟然賣到1500元」，經陳姓業者出示進貨單自清沒有哄抬價格，並控告對方涉嫌妨害名譽後，林男到案坦承PO文，並願意致歉。但因業者仍堅持提告，全案3日依法送辦。

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(中時電子報)